"Diabeł ubiera się u Prady 2" można już oglądać w streamingu Fot. materiały prasowe

Premiera tygodnia w polskim streamingu! Na Disney+ wleciał "Diabeł ubiera się u Prady 2", sequel kultowego filmu z Meryl Streep i Anne Hathaway z 2006 roku. Drugie części (zwłaszcza kręcone po latach) rzadko wychodzą, ale tym razem mamy wyjątek.

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"Diabeł ubiera się u Prady 2" zaczyna się od dwóch małych trzęsień ziemi. Prestiżowy magazyn "Runway", czyli odpowiednik "Vogue'a", znajduje się w centrum medialnego skandalu, a Andy Sachs (Anne Hathaway, która błyszczy w "Odysei" Christophera Nolana), obecnie uznana dziennikarka, traci pracę w swojej gazecie. Irv Ravitz, szef koncernu Elias-Clark (ponownie grany przez Tibora Feldmana), oraz jego syn Jay Ravitz (B.J. Novak z "The Office") postanawiają ściągnąć ją z powrotem do redakcji, aby opanowała kryzys.

W "Runway" Andy ponownie spotyka Mirandę Priestly (trzykrotna laureatka Oscara Meryl Streep), która nie jest już potworem, jakim była, i lojalnym szefowej Nigelem Kiplingiem (Stanley Tucci). Wspólnie próbują ratować pismo przed upadkiem w obliczu rewolucji w Elias-Clark i zmieniającego się rynku mediów. Znowu połączą też siły z Emily Charlton (Emily Blunt), która obecnie stoi na czele amerykańskiego oddziału Diora.

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"Diabeł ubiera się u Prady 2" odniósł sukces i to jaki

Oprócz Feldmana do obsady wraca również Tracie Thoms jako Lily, najlepsza przyjaciółka Andy. W "Diabeł ubiera się u Prady 2" grają również m.in. Justin Theroux ("Pozostawieni"), Lucy Liu ("Kill Bill"), Simone Ashley ("Bridgertonowie"), Caleb Hearon ("Hacks"), Patrick Brammall ("Colin od rachunków"), Rachel Bloom ("Crazy Ex-Girlfriend") oraz laureat Oscara Kenneth Branagh ("Belfast", "Harry Potter i Komnata Tajemnic").

Za kamerą po raz drugi stanął David Frankel, scenariusz napisała Aline Brosh McKenna, a producentką została Wendy Finerman – czyli ten sam zespół, który odpowiadał za sukces pierwszej części 2006 roku. Sukces naprawdę ogromny – "Diabeł ubiera się u Prady" na podstawie książki Lauren Weisberger zarobił na całym świecie 326,7 mln dolarów przy budżecie wynoszącym około 35 mln. Nie dość, że jest kultowy, to proroczy – przewidział tzw. kulturę za*ierdolu.

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Druga część, która połączyła nostalgię z trafnymi spostrzeżeniami na temat współczesnych mediów, nie zawiodła. Zarobiła w kasach kin na świecie ponad dwa razy więcej niż jedynka – 690 898 651 dolarów (przy 100 milionach budżetu, którego lwią część stanowiły ogromne gaże dla głównych gwiazd). Spodobała się zarówno krytykom, jak i widzom, co jest rzadkim przykładem "odgrzewanego kotleta", który naprawdę ma sens i spełnił oczekiwania.

Na Rotten Tomatoes film doczekał się prestiżowego Certyfikatu Świeżości i zgarnął 78 procent pozytywnych ocen od krytyków. "Meryl Streep wciąż nosi Mirandę Priestly niczym idealnie skrojony garnitur. Ta grzesznie przyjemna kontynuacja jest wystrojona od stóp do głów w spełnianie marzeń widzów, ale przy okazji dorzuca kilka celnych spostrzeżeń na temat kondycji współczesnych mediów" – brzmi recenzencki konsensus.

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