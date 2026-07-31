Kogo gra Sadie Sink w nowym "Spider-Manie"? Już wszystko wiadomo Fot. Shutterstock / Getty Images / montaż: naTemat

Sadie Sink była jedną z największych zagadek "Spider-Mana: Całkiem nowy dzień". Od chwili, gdy gwiazda "Stranger Things" dołączyła do obsady, internet prześcigał się w teoriach na temat jej tajemniczej roli. Teraz wreszcie znamy odpowiedź i trzeba przyznać, że Marvelowi udała się rzecz niemal niemożliwa. Jeden z największych sekretów filmu rzeczywiście dotrwał do premiery, choć... wcale nie był taki trudny do odgadnięcia.

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Uwaga, spoilery! Jeśli jeszcze nie widzieliście "Spider-Mana: Całkiem nowy dzień", czytacie na własną odpowiedzialność.

Sadie Sink dołączyła do obsady czwartego "Spider-Mana" z Tomem Hollandem i Zendayą w marcu 2025 roku, ale Marvel i Sony nie zdradzili, w kogo wcieli się aktorka. Oczywiście internet szybko zabrał się za zgadywanie. Jedna z najpopularniejszych teorii? Gwiazda "Stranger Things" zagra Jean Grey. Sink przez kolejne miesiące konsekwentnie unikała potwierdzenia tych doniesień i wszystko wyszło na jaw dopiero po wejściu "Spider-Mana: Całkiem nowy dzień" do kin w środę.

Kogo gra Sadie Sink w "Spider-Manie: Całkiem nowy dzień"? Fani mieli rację

Tak, Sadie Sink w "Spider-Manie" gra Jean Grey, czyli jedną z najsłynniejszych mutantek Marvela, kluczową członkinię X-Men, potężną telepatkę i telekinetkę. To teoretycznie jedna z najważniejszych niespodzianek "Całkiem nowego dnia", ale można było się domyślić, że rudowłosa aktorka zagra rudowłosą ikonę komiksów w momencie, kiedy X-Meni wchodzą do Filmowego Uniwersum Marvela (MCU). Fani mieli więc rację.

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Film długo nie pokazuje twarzy bohaterki. Poznajemy ją jako tajemniczą zakapturzoną postać, która potrafi za pomocą swoich mocy przejmować kontrolę nad ludźmi i "przeskakiwać" między ich umysłami. Dopiero potem Yelena Belova, czyli nowa Czarna Wdowa (tak, Florence Pugh też jest w tym filmie, co wiadomo od momentu oficjalnej premiery) i Peter odkrywają imię i nazwisko dziewczyny: Jean Grey.

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Początkowo wszystko wskazuje na to, że Jean będzie jednym z przeciwników Spider-Mana. Mutantka próbuje włamać się do siedziby Departamentu Kontroli Szkód (DODC), wykorzystując do tego kontrolowane przez siebie osoby. Na jej drodze stoi Spider-Man, a zdesperowana Jean grozi, że jeśli Parker nie da jej spokoju, skrzywdzi MJ (Zendaya). W pewnym momencie wchodzi nawet do umysłu dziewczyny i oszukuje Petera, że jego ukochana wciąż go pamięta. Biorąc pod uwagę zakończenie "Bez drogi do domu" i to, jak bardzo Parker cierpi z powodu utraty MJ, jest to wyjątkowo okrutny ruch.

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Gdy pierwsza próba włamania do DODC kończy się niepowodzeniem, sięga po znacznie cięższy kaliber: Bruce'a Bannera. Jean doprowadza do przemiany bohatera Marka Ruffalo w Hulka, a Spider-Man i Punisher (Jon Bernthal) muszą powstrzymać zielonego olbrzyma przed zdemolowaniem budynku.

Jean Grey w "Spider-Manie" wcale nie jest złoczyńcą, a poranioną i samotną dziewczyną

Szybko okazuje się, że Jean wcale nie jest prawdziwym złoczyńcą filmu, a Department of Damage Control prowadzi eksperymenty na osobach obdarzonych nadprzyrodzonymi zdolnościami. Po interwencji Spider-Mana organizacja więzi również samą Jean i bada jej moce. Wtedy poznajemy tragiczną historię jej starszej siostry Sary Grey, która również miała telepatyczne zdolności i wcześniej została schwytana przez DODC. Jean cały czas próbowała uratować Sarę, ale okazuje się, że dziewczyna zmarła w wyniku przeprowadzanych na niej eksperymentów.

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Fot. Kadr ze "Spider-Mana: Całkiem nowy dzień"

To właśnie śmierć siostry napędza Jean. Wściekła i zrozpaczona mutantka wykorzystuje swoje potężne zdolności, tworząc gigantyczną psychiczną "bańkę", która unieruchamia połowę Nowego Jorku. Jedyną osobą zdolną się jej przeciwstawić okazuje się Peter Parker. Spider-Man nie próbuje jednak pokonać Jean siłą, lecz dotrzeć do niej i przekonać ją, by zrezygnowała z zemsty.

W jednej z najbardziej emocjonalnych scen filmu Jean zagląda do umysłu Petera i doświadcza jego wspomnienia z ciocią May, w którym grana przez Marisę Tomei bohaterka przypomina mu, że nawet jeśli jego życie nagle się zmieni, a jego moce staną się przytłaczające, musi pamiętać, że są ludzie, którzy kochają nie Spider-Mana, lecz Petera.

Poruszona Jean zauważa, że nie ma na świecie nikogo, a wtedy Peter oferuje jej przyjaźń. Chwilę później Punisher próbuje zastrzelić mutantkę z dużej odległości, ale Spider-Man zasłania ją własnym ciałem i sam zostaje trafiony. Jean wykorzystuje swoje moce, by utrzymać Petera przy życiu, po czym znika, zanim ten wraca do zdrowia i może się z nią pożegnać.

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Ostatni raz widzimy ją w autobusie wyjeżdżającym z Nowego Jorku. Film nie mówi wprost, dokąd zmierza Jean, ale trudno nie pomyśleć o jednym miejscu. Szkoła dla Utalentowanej Młodzieży Charlesa Xaviera znajduje się przecież w hrabstwie Westchester w stanie Nowy Jork. "Całkiem nowy dzień" nie potwierdza jeszcze, że właśnie tam jedzie Grey, ale finał wyraźnie pozostawia otwarte drzwi do jej dalszej historii.

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Marvel wita X-Menów

Sink jest już trzecią aktorką, która wcieliła się w Jean Grey w aktorskich filmach Marvela. W filmach o X-Menach z początku XXI wieku grała ją Famke Janssen, natomiast młodszą wersję bohaterki w późniejszych produkcjach Foxa sportretowała Sophie Turner z "Gry o tron". Wszystko wskazuje na to, że teraz pałeczkę przejmuje gwiazda "Stranger Things" – i może być jedną z pierwszych twarzy zupełnie nowego pokolenia X-Menów w MCU.

To zresztą idealnie wpisuje się w plany Kevina Feigego. Szef Marvel Studios zapowiadał wcześniej, że nowa wersja X-Menów ma ponownie opowiadać przede wszystkim o młodych ludziach, którzy czują się inni, wyobcowani i niepasujący do otoczenia. Wprowadzenie nastoletniej Jean Grey jeszcze przed właściwym filmem o mutantach może więc być początkiem znacznie większego planu.

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