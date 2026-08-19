Zwiastun 6. sezonu "Kulawych koni" z Garym Oldmanem już jest. Fani czekali na taką niespodziankę Fot. materiał prasowy

Najlepszy serial szpiegowski ostatnich lat powraca. Apple TV zaprezentowało zwiastun 6. sezonu "Kulawych koni" na podstawie książek Micka Herrona, w którym ekipa Jacksona Lamba staje się zwierzyną łowną podczas zagadkowego polowania. Na mały ekran wraca postać, którą ostatni raz widzieliśmy w pierwszej odsłonie.

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"Kulawe konie", będące adaptacją prozy Micka Herrona, duchowego spadkobiercy Johna le Carré, łączą w sobie najlepsze elementy kina szpiegowskiego z niepoprawnym, brytyjskim humorem, serwując widzom odcinki, które doskonale balansują między napięciem a relaksem. Serial Apple TV wyróżnia się na tle pozostałych pozycji w streamingu tym, że aktorsko nieprzerwanie trzyma poziom. Obsadę od początku prowadzi Gary Oldman ("Leon zawodowiec", "Czas mroku"), któremu powierzono rolę zmęczonego życiem szefa grupy "nieudolnych" szpiegów, który swoim przerysowanym nadęciem prędzej bawi, niż irytuje.

Serial stworzony przez angielskiego komika i scenarzystę Willa Smitha ("Avenue 5") od początku emisji, która przypada na 2022 roku, szczyci się sprawną produkcją, choć w Polsce długo pozostawał w gronie mało znanych seriali, które warto obejrzeć. W streamingu zadebiutowało już pięć sezonów "Kulawych koni", a szósty właśnie doczekał się pierwszego zwiastuna, w którym nie brakuje niespodzianek.

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"Kulawe konie" wracają. W 6. sezonie powróci postać, za którą widzowie tęsknili

Przypomnijmy, że fabuła "Kulawych koni" rozpoczyna się w momencie, gdy River Cartwright, aspirujący agent MI5, śpiewająco zawala ćwiczenie polegające na udaremnieniu ataku terrorystycznego na lotnisku Heathrow. O przyszłości w najwyższych strukturach brytyjskiego kontrwywiadu może tylko pomarzyć. Niedoszły szpieg trafia do Slough House, domu wygnania dla odrzuconych pracowników MI5. Pojawienie się tam młodego mężczyzny sprawia, że rutyna zostaje szybko wyparta przez pościgi za niebezpiecznymi przestępcami i politycznymi intrygami.

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W brytyjskim serialu u boku Gary'ego Oldmana występują m.in. Jack Lowden (nowy kandydat na Jamesa Bonda i przyszły pan Darcy w "Dumie i uprzedzeniu" Netflixa), Kristin Scott Thomas ("Cztery wesela i pogrzeb"), Jonathan Pryce ("Dwóch papieży"), Hugo Weaving (trylogia "Władcy Pierścieni" Petera Jacksona) i Saskia Reeves ("Z zamkniętymi oczami").

Zwiastun 6. sezonu "Kulawych koni" – oprócz sekwencji pełnych akcji – odsłania przed widzami scenę, w której Jackson Lamb konfrontuje się z Dianą Taverner, szefową operacyjną w MI5, w sprawie coraz częstszych przypadków śmierci pracowników Slough House. Trailer jasno wskazuje, że nadchodzące odcinki skupią się właśnie na tym spisku.

Poza wspomnianymi aktorami i aktorkami na plan kontynuacji wrócili m.in. Christopher Chung ("Moja wspaniała kariera"), Aimee-Ffion Edwards ("Kumple") oraz Rosalind Eleazar ("Tęsknię za tobą"). Nowymi twarzami w obsadzie są MyAnna Buring ("Wiedźmin") i Kyle Soller ("Andor").

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