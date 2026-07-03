W weekend można wyjść do kina albo delektować się popkulturą na własnej kanapie Fot. Kadr z "Zaproszenia" / naTemat

Przed nami pierwszy weekend lipca. Nie wiesz, jak go spędzić? W Weekendowniku Rozrywki przesiałyśmy premiery, nowości i starsze perełki. Oto 13 rzeczy, które naszym zdaniem naprawdę warto obejrzeć, posłuchać, przeczytać i ograć w ten weekend. Dużo dobra dla każdego.

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W weekend można spotkać się z przyjaciółmi, spędzić czas na łonie natury, gruntownie posprzątać mieszkanie albo nadrobić popkulturowe zaległości. Wybierasz tę ostatnią opcję? Polecamy 5 seriali, 4 filmy, 2 gry, 1 muzyczny album oraz 1 książkę, z którymi warto spędzić najbliższą sobotę i niedzielę.

5 seriali na weekend

Bo nie ma nic lepszego w weekend niż dobra telewizja.

1. Elle (2026)

Uwielbiacie "Legalną blondynkę" z Reese Witherspoon? Elle Woods powraca. Znów rozkochana w różu i małych pieskach, ale tym razem młodsza i jeszcze przed swoją prawniczą karierą. Akcja prequela przenosi widzów do 1995 roku. Po przeprowadzce ze słonecznej Kalifornii do deszczowego Seattle 16-letnia Elle (Lexi Minetree) musi odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Opinie o wyprodukowanej przez Witherspoon "Elle" są mieszane, ale fani kultowej komedii z 2001 roku nie mogą przegapić takiej okazji.

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Prime Video

2. Zbrodnie w Ystad (2023)

Nowość dla fanów skandynawskich kryminałów. Inspektor Iris Broman (Sofia Helin z "Mostu nad Sundem") porzuca Sztokholm po osobistej tragedii i przeprowadza się do swojej siostry w Ystad. Tam staje na czele lokalnej jednostki policji i wznawia śledztwo w sprawie zaginięcia nastolatka sprzed lat. Mroczna atmosfera, tajemnice małej społeczności i bohaterka z traumą, czyli gratka dla fanów nordic noir.

CANAL+, CDA Premium

3. Skandal w angielskim stylu (2018)

Błyskotliwy, oparty na faktach brytyjski miniserial z Hugh Grantem i Benem Whishawem. Opowiada o głośnym skandalu polityczno-obyczajowym z lat 70., w który zamieszany był lider Partii Liberalnej próbujący uciszyć swojego byłego kochanka. Zachwyci miłośników czarnego humoru, znakomitego aktorstwa oraz satyry na wyższe sfery i politykę. Tylko trzy odcinki.

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HBO Max

4. Absolutni debiutanci (2023)

Dziewiętnastoletnia Lena (Martyna Byczkowska z "1670") i jej najlepszy przyjaciel Niko (Bartłomiej Deklewa, czyli przyszły Adam Małysz) spędzają wakacje nad morzem i kręcą film o miłości, by dostać się do szkoły filmowej. Przybycie nieznajomego Igora (Jan Sałasiński z "Kolorów zła: Czerni") wszystko komplikuje. Polski ministerial young adult zachwycający czułością, szczerością i pazurem. Idealny na lato.

Netflix

5. Ktoś, gdzieś (2022-2024)

Absolutna perła streamingu ze 100 proc. pozytywnych ocen i jeden z najmilszych seriali współczesnej telewizji. Opowiada o Sam (Bridget Everett), kobiecie po czterdziestce, która wraca do rodzinnego Kansas i próbuje pouskładać swoje życie na nowo po stracie siostry. "Ktoś, gdzieś" zachwyca autentyzmem, wzrusza, bawi i pokrzepia nawet w najgorszy dzień.

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HBO Max

Fot. Kadr z "Elle"

4 filmy na weekend

Wolisz filmy niż seriale? Mamy też coś dla ciebie.

1. Zaproszenie (2026)

Olivia Wilde (również reżyserka "Zaproszenia"), Seth Rogen, Penélope Cruz i Edward Norton w smakowitej komedii dla dorosłych. Małżeństwo w kryzysie zaprasza na kolację parą sąsiadów, którzy nie narzekają na brak namiętności w sypialni. Takiego wieczoru się jednak nie spodziewali. Jak pisał w recenzji w naTemat Jacek Walewski, będzie zabawnie, dynamicznie i błyskotliwie. O dziele Wilde już się mówi jako o jednym z najlepszych filmów roku.

Kino

2. Grzesznicy (2025)

W sobotę "Grzesznicy" zmienią dom z HBO Max na Netfliksa. Jeśli jeszcze nie widzieliście skąpanego w prażącym słońcu amerykańskiego Południa filmu Ryana Cooglera, to jest właśnie ten moment. Historia o braciach bliźniakach, którzy wracają z Chicago do rodzinnego Missisipi, aby otworzyć nocny lokal, zupełnie nie jest tym, czym się początkowo wydaje, a horror miesza się tu z magią.

16 nominacji do Oscara – najwięcej w historii – i cztery statuetki: za scenariusz, który udowodnił, że nie trzeba nostalgii, żeby odnieść sukces, fenomenalną muzykę i wyśmienite zdjęcia oraz świetną podwójną rolę Michaela B. Jordana. Jeden z najoryginalniejszych i najlepszych filmów ostatnich lat.

Netflix (od soboty)

3. Projekt Hail Mary (2026)

Widowiskowe science fiction i jeden z najbardziej dochodowych filmów roku jest już dostępny w streamingu. To ekranizacja bestsellerowej powieści Andy'ego Weira, autora kultowego "Marsjanina", z Ryanem Goslingiem w roli głównej. Historia opowiada o naukowcu, który budzi się ze śpiączki na statku kosmicznym i musi wykorzystać całą swoją wiedzę, by uratować Ziemię przed globalną katastrofą. Jest zabawnie, wzruszająco i spektakularnie. Idealna rozrywka na weekend.

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Prime Video

4. Luca (2021)

Zalana słońcem animacja Pixara, która przenosi widzów na malowniczą włoską Rivierę. Opowiada o nastoletnim chłopcu przeżywającym niezapomniane wakacje, który wraz z nowym przyjacielem skrywa sekret – obaj są morskimi stworami z głębin oceanu. Cudowny wybór dla całych rodzin oraz każdego, kto chce jeszcze bardziej poczuć gorące lato i szuka pięknej opowieści o akceptacji oraz sile dziecięcej przyjaźni.

Disney+

Fot. Kadr z "Projektu Hail Mary"

2 gry na weekend

W weekend wolicie poświęcić się graniu? Służymy podpowiedzią.

1. As Dusk Falls (2022)

Krótka, interaktywna gra dramatyczna, która stylem przypomina powieść graficzną. Losy dwóch rodzin splatają się podczas napadu rabunkowego w motelu w małym miasteczku. Jego konsekwencje będą odbijały się ich członkach przez lata. To idealny wybór dla graczy uwielbiających filmowe opowieści, w których wybory naprawdę mają znaczenie. Kiedy podejmiesz decyzję, nie ma już odwrotu. To jedna z tych gier, w której każdy z twoich znajomych może otrzymać zupełnie inną opowieść.

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PC (Windows), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One oraz Xbox Series X/S

2. It Takes Two (2021)

Wielokrotnie nagradzana platformówka dla dwóch osób, które mogą grać wspólnie na jednym lub dwóch ekranach. Historia opowiada o małżeństwie przechodzącym kryzys, które zostaje zaklęte w małe laleczki i musi współpracować, by odzyskać ludzką postać. To perfekcyjna gra na weekend dla par, przyjaciół i rodziców z dziećmi, zachwycająca ciągłymi zmianami mechaniki, humorem i mądrością.

PC (Windows), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One oraz Xbox Series X/S, Nintendo Switch

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Fot. Kadr z "As Dusk Falls"

Dalsza część artykułu poniżej.

1 album na weekend

Przygotowałyśmy też coś dla melomanów.

The Cure, Songs of a Lost World (2024)

The Cure to headliner tegorocznego Open'er Festival, dlatego nie ma lepszego wyboru na ten weekend. Czternasty studyjny album legendarnej formacji i jej wielki powrót po szesnastu latach wydawniczej przerwy. I to jaki powrót! "Songs of a Lost World" to gotyckie, monumentalne brzmienia wypełnione melancholią oraz pełnym emocji głosem Roberta Smitha. Klimatyczny soundtrack na wieczór i najlepszy dowód na to, dlaczego The Cure pozostaje muzyczną ikoną.

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1 książka na weekend

Weekend wolisz spędzić na czytaniu? Mamy dla ciebie książkową propozycję nie do odrzucenia.

Co przyniesie jutro, Mélissa Da Costa (2026*)

* pierwsze wydanie w Polsce