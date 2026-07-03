Olivia Wilde w "Zaproszenie"
W weekend można wyjść do kina albo delektować się popkulturą na własnej kanapie Fot. Kadr z "Zaproszenia" / naTemat

Przed nami pierwszy weekend lipca. Nie wiesz, jak go spędzić? W Weekendowniku Rozrywki przesiałyśmy premiery, nowości i starsze perełki. Oto 13 rzeczy, które naszym zdaniem naprawdę warto obejrzeć, posłuchać, przeczytać i ograć w ten weekend. Dużo dobra dla każdego.

Ustaw Rozrywka naTemat jako preferowane medium w Google
REKLAMA

W weekend można spotkać się z przyjaciółmi, spędzić czas na łonie natury, gruntownie posprzątać mieszkanie albo nadrobić popkulturowe zaległości. Wybierasz tę ostatnią opcję? Polecamy 5 seriali, 4 filmy, 2 gry, 1 muzyczny album oraz 1 książkę, z którymi warto spędzić najbliższą sobotę i niedzielę.

5 seriali na weekend

Bo nie ma nic lepszego w weekend niż dobra telewizja.

1. Elle (2026)

Uwielbiacie "Legalną blondynkę" z Reese Witherspoon? Elle Woods powraca. Znów rozkochana w różu i małych pieskach, ale tym razem młodsza i jeszcze przed swoją prawniczą karierą. Akcja prequela przenosi widzów do 1995 roku. Po przeprowadzce ze słonecznej Kalifornii do deszczowego Seattle 16-letnia Elle (Lexi Minetree) musi odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Opinie o wyprodukowanej przez Witherspoon "Elle" są mieszane, ale fani kultowej komedii z 2001 roku nie mogą przegapić takiej okazji.

  • Prime Video

    • 2. Zbrodnie w Ystad (2023)

    Nowość dla fanów skandynawskich kryminałów. Inspektor Iris Broman (Sofia Helin z "Mostu nad Sundem") porzuca Sztokholm po osobistej tragedii i przeprowadza się do swojej siostry w Ystad. Tam staje na czele lokalnej jednostki policji i wznawia śledztwo w sprawie zaginięcia nastolatka sprzed lat. Mroczna atmosfera, tajemnice małej społeczności i bohaterka z traumą, czyli gratka dla fanów nordic noir.

  • CANAL+, CDA Premium

    • 3. Skandal w angielskim stylu (2018)

    Błyskotliwy, oparty na faktach brytyjski miniserial z Hugh Grantem i Benem Whishawem. Opowiada o głośnym skandalu polityczno-obyczajowym z lat 70., w który zamieszany był lider Partii Liberalnej próbujący uciszyć swojego byłego kochanka. Zachwyci miłośników czarnego humoru, znakomitego aktorstwa oraz satyry na wyższe sfery i politykę. Tylko trzy odcinki.

  • HBO Max

    • 4. Absolutni debiutanci (2023)

    Dziewiętnastoletnia Lena (Martyna Byczkowska z "1670") i jej najlepszy przyjaciel Niko (Bartłomiej Deklewa, czyli przyszły Adam Małysz) spędzają wakacje nad morzem i kręcą film o miłości, by dostać się do szkoły filmowej. Przybycie nieznajomego Igora (Jan Sałasiński z "Kolorów zła: Czerni") wszystko komplikuje. Polski ministerial young adult zachwycający czułością, szczerością i pazurem. Idealny na lato.

  • Netflix

    • 5. Ktoś, gdzieś (2022-2024)

    Absolutna perła streamingu ze 100 proc. pozytywnych ocen i jeden z najmilszych seriali współczesnej telewizji. Opowiada o Sam (Bridget Everett), kobiecie po czterdziestce, która wraca do rodzinnego Kansas i próbuje pouskładać swoje życie na nowo po stracie siostry. "Ktoś, gdzieś" zachwyca autentyzmem, wzrusza, bawi i pokrzepia nawet w najgorszy dzień.

  • HBO Max
    • logo
    Fot. Kadr z "Elle"

    4 filmy na weekend

    Wolisz filmy niż seriale? Mamy też coś dla ciebie.

    1. Zaproszenie (2026)

    Olivia Wilde (również reżyserka "Zaproszenia"), Seth Rogen, Penélope Cruz i Edward Norton w smakowitej komedii dla dorosłych. Małżeństwo w kryzysie zaprasza na kolację parą sąsiadów, którzy nie narzekają na brak namiętności w sypialni. Takiego wieczoru się jednak nie spodziewali. Jak pisał w recenzji w naTemat Jacek Walewski, będzie zabawnie, dynamicznie i błyskotliwie. O dziele Wilde już się mówi jako o jednym z najlepszych filmów roku.

  • Kino

    • 2. Grzesznicy (2025)

    W sobotę "Grzesznicy" zmienią dom z HBO Max na Netfliksa. Jeśli jeszcze nie widzieliście skąpanego w prażącym słońcu amerykańskiego Południa filmu Ryana Cooglera, to jest właśnie ten moment. Historia o braciach bliźniakach, którzy wracają z Chicago do rodzinnego Missisipi, aby otworzyć nocny lokal, zupełnie nie jest tym, czym się początkowo wydaje, a horror miesza się tu z magią.

    16 nominacji do Oscara – najwięcej w historii – i cztery statuetki: za scenariusz, który udowodnił, że nie trzeba nostalgii, żeby odnieść sukces, fenomenalną muzykę i wyśmienite zdjęcia oraz świetną podwójną rolę Michaela B. Jordana. Jeden z najoryginalniejszych i najlepszych filmów ostatnich lat.

  • Netflix (od soboty)

    • 3. Projekt Hail Mary (2026)

    Widowiskowe science fiction i jeden z najbardziej dochodowych filmów roku jest już dostępny w streamingu. To ekranizacja bestsellerowej powieści Andy'ego Weira, autora kultowego "Marsjanina", z Ryanem Goslingiem w roli głównej. Historia opowiada o naukowcu, który budzi się ze śpiączki na statku kosmicznym i musi wykorzystać całą swoją wiedzę, by uratować Ziemię przed globalną katastrofą. Jest zabawnie, wzruszająco i spektakularnie. Idealna rozrywka na weekend.

  • Prime Video

    • 4. Luca (2021)

    Zalana słońcem animacja Pixara, która przenosi widzów na malowniczą włoską Rivierę. Opowiada o nastoletnim chłopcu przeżywającym niezapomniane wakacje, który wraz z nowym przyjacielem skrywa sekret – obaj są morskimi stworami z głębin oceanu. Cudowny wybór dla całych rodzin oraz każdego, kto chce jeszcze bardziej poczuć gorące lato i szuka pięknej opowieści o akceptacji oraz sile dziecięcej przyjaźni.

  • Disney+
    • logo
    Fot. Kadr z "Projektu Hail Mary"

    2 gry na weekend

    W weekend wolicie poświęcić się graniu? Służymy podpowiedzią.

    1. As Dusk Falls (2022)

    Krótka, interaktywna gra dramatyczna, która stylem przypomina powieść graficzną. Losy dwóch rodzin splatają się podczas napadu rabunkowego w motelu w małym miasteczku. Jego konsekwencje będą odbijały się ich członkach przez lata. To idealny wybór dla graczy uwielbiających filmowe opowieści, w których wybory naprawdę mają znaczenie. Kiedy podejmiesz decyzję, nie ma już odwrotu. To jedna z tych gier, w której każdy z twoich znajomych może otrzymać zupełnie inną opowieść.

  • PC (Windows), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One oraz Xbox Series X/S

    • 2. It Takes Two (2021)

    Wielokrotnie nagradzana platformówka dla dwóch osób, które mogą grać wspólnie na jednym lub dwóch ekranach. Historia opowiada o małżeństwie przechodzącym kryzys, które zostaje zaklęte w małe laleczki i musi współpracować, by odzyskać ludzką postać. To perfekcyjna gra na weekend dla par, przyjaciół i rodziców z dziećmi, zachwycająca ciągłymi zmianami mechaniki, humorem i mądrością.

  • PC (Windows), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One oraz Xbox Series X/S, Nintendo Switch
    • logo
    Fot. Kadr z "As Dusk Falls"

    Dalsza część artykułu poniżej.

    Zobacz także

    "Enola Holmes 3" ma serce, ale nie ufa widzowi. Wpada w pułapkę streamingu
    "Enola Holmes 3" ma serce, ale jednego jej nie wybaczę. Wpada w pułapkę streamingu
    Kadr filmu "Zaproszenie"
    "Zaproszenie" przypomina "Dobrze się kłamie...". Ale ma coś, czego ten hit nie miał
    Hugh Jackman jako Robin Hood
    "Koniec legendy" to najlepszy Robin Hood od lat. Tyle że połowa widzów się rozczaruje
    Milly Alcock w filmie "Supergirl"
    Milly Alcock ratuje nową "Supergirl". Pod spodem kryje się jednak spory bałagan

    1 album na weekend

    Przygotowałyśmy też coś dla melomanów.

    The Cure, Songs of a Lost World (2024)

    The Cure to headliner tegorocznego Open'er Festival, dlatego nie ma lepszego wyboru na ten weekend. Czternasty studyjny album legendarnej formacji i jej wielki powrót po szesnastu latach wydawniczej przerwy. I to jaki powrót! "Songs of a Lost World" to gotyckie, monumentalne brzmienia wypełnione melancholią oraz pełnym emocji głosem Roberta Smitha. Klimatyczny soundtrack na wieczór i najlepszy dowód na to, dlaczego The Cure pozostaje muzyczną ikoną.

    1 książka na weekend

    Weekend wolisz spędzić na czytaniu? Mamy dla ciebie książkową propozycję nie do odrzucenia.

    Co przyniesie jutro, Mélissa Da Costa (2026*)

    * pierwsze wydanie w Polsce

    Kolejna piękna powieść autorki "Całego tego błękitu". Amande w pierwszym dniu lata traci wszystko. Aby odciąć się od świata, pakuje jedną walizkę i zaszywa się w małym, opuszczonym domku, który kiedyś należał do starszej pani Hugues. Po dniach bólu i samotności kobieta natrafia na stare kalendarze oraz odręczne notatki poprzedniej lokatorki. Zapiski pełne przepisów, uwag o pogodzie i pielęgnacji ogrodu stają się dla niej drogowskazem. To historia, która wzrusza, pokrzepia i daje nadzieję nawet w najczarniejszych chwilach.