"Hamnet" już zaraz w streamingu Fot. Kadr z "Hamneta"

Po miesiącach oczekiwania "Hamnet" z genialną, oscarową Jessie Buckley i znakomitym Paulem Mescalem trafi na streaming. Koniec z płaceniem za wypożyczenie genialnego dramatu o rodzinie Williama Szekspira, na którym każdy wylewa morze łez. Zlitowało się SkyShowtime.

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"Hamnet" w reżyserii Chloé Zhao (podwójnej laureatki Oscara za "Nomadland") jest adaptacją powieści Maggie O'Farrell, która wraz z Zhao napisała scenariusz. Dramat jest inspirowany historią małżeństwa Agnes Hathaway (jej prawdziwe imię to Anne) z legendarnym dramaturgiem Williamem Szekspirem.

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Pogłoski mówią, że Agnes jest córką leśnej wiedźmy. Połączoną z naturą, znającą sztukę chiromancji, rozmawiająca z ptakami. Spowijająca ją aura tajemnicy urzeka Willa, miejscowego nauczyciela. Oboje postanawiają wbrew woli rodziny powiedzieć sobie sakramentalne tak i założyć rodzinę. Tragedia wisi w powietrzu, a jej wpływ na sztukę będzie trwać wieki.

W Agnes wcieliła się irlandzka aktorka Jessie Buckley ("Men", "Córka", "Panna młoda!"), która stworzyła tak genialną, magnetyczną kreację, że triumfowała na każdej gali. Zdobyła Złotego Globa, BAFTĘ, Actor Awards i, przede wszystkim, swojego pierwszego Oscara w karierze. Partneruje jej znakomity Paul Mescal ("Aftersun", "Normalni ludzie", "Gladiator II"), którego pominięcie w osarowych nominacjach było jednym z największych zaskoczeń sezonu.

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U ich boku na ekranie oglądamy m.in. Joe Alwyna ("Faworyta"), Noah Jupe'a ("Ciche miejsce") i jego brata Jacobiego Jupe'a ("Piotruś Pan i Wendy"), Emily Watson ("Złodziejka książek"), Olivię Lynes ("Pylon") oraz Louisę Harland ("Derry Girls"). Z kolei wśród producentów filmu są laureat Oscara Sam Mendes ("American Beauty", "1917", "Skyfall") oraz legendarny, nagrodzony trzema złotymi rycerzykami Steven Spielberg, twórca "Parku Jurajskiego", "Szczęk", "E.T" i "Listy Schindlera".

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"Hamnet" z oscarową Jessie Buckley i Paulem Mescalem jest bliski arcydziełu. Wylejecie morze łez

"'Hamneta' trudno opisać słowami. Na pierwszym planie mamy historię rodziny Williama Szekspira, ale to, co najważniejsze, dzieje się pod spodem. Rodzinna tragedia staje się przyczynkiem do rozważań o stracie, żałobie, poczuciu winy oraz granicach między rzeczywistością a sztuką. Chloé Zhao (...) podlewa całość charakterystycznymi dla swojej twórczości oniryzmem i poetyckością" – pisaliśmy w naszym zestawieniu najlepszych filmów 2026 roku do tej pory.

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Wszystko w tym filmie jest piękne: zdjęcia Łukasza Żala ("Zimna wojna"), muzyka Maxa Richtera, scenografia i kostiumy. (...) Choć dla niektórych fakt, że "Hamnet" tak bezwstydnie wyciska łzy, jest wadą, dla mnie stanowi ogromną zaletę. Dzieło Zhao to prawdziwe katharsis" – dodaliśmy.

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Przepiękny film, na którym nie sposób nie płakać, otrzymał Złotego Globa dla najlepszego filmu dramatycznego. Łącznie zgarnął aż osiem nominacji do Oscara i jedenaście do tzw. brytyjskich Oscarów, czyli nagród BAFTA. Z kolei na Rotten Tomatoes "Hamnet" 87 procent pozytywnych recenzji od krytyków i 93 procent od widzów.

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"Łamiąc serca i składając je na nowo w jednej chwili, 'Hamnet' snuje poruszającą opowieść o możliwej inspiracji dla arcydzieła Szekspira. Film uderza z ogromną emocjonalną siłą, głównie dzięki znakomitym kreacjom Jessie Buckley i Paula Mescala" – brzmi konsensus recenzencki. Z kolei w podsumowaniu publiki czytamy: "To przejmująca podróż przez głęboki smutek, pięknie opowiedziana przez Chloé Zhao. 'Hamnet' dosłownie zmiażdży was emocjonalnie".

Gdzie obejrzeć "Hamneta"?