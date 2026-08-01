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"Spider-Man: Całkiem nowy dzień" nie tylko otwiera nowy rozdział w życiu Petera Parkera, ale też sugeruje, gdzie zobaczymy go następnym razem. Scena po napisach jest krótka, ale mówi nam jedną bardzo ważną rzecz: Spider-Man opuścił Ziemię. Czy to zapowiedź jego udziału w "Avengers: Doomsday" albo "Avengers: Secret Wars"?

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Uwaga! Dalej znajdują się spoilery dotyczące "Spider-Mana: Całkiem nowy dzień"!

Zanim przejdziemy do sceny po napisach "Spider-Mana: Całkiem nowy dzień", warto przypomnieć sam finał filmu. Peter (Tom Holland) spotyka w sklepie Neda (Jacob Batalon), swojego dawnego najlepszego przyjaciela, który po zaklęciu Doktora Strange'a z "Bez drogi do domu" nie pamięta, kim jest Parker. Bohater mu się przedstawia, a następnie obaj bez zastanowienia wykonują swój sekretny uścisk dłoni. – Peter? – pyta zaskoczony Ned. Wygląda na to, że zaczynają budzić się w nim wspomnienia o swoim dawnym kumplu.

To oczywiście rodzi pytanie, czy podobnie może stać się z ukochaną Spider-Mana, MJ (Zendaya), która również zapomniała o istnieniu Petera. "Całkiem nowy dzień" pokazuje, jak bardzo bohater wciąż cierpi z tego powodu. Jeśli pamięć Neda rzeczywiście zaczyna wracać, niewykluczone, że zaklęcie Strange'a nie jest tak nieodwracalne, jak dotychczas sądziliśmy.

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Dodajmy, że MJ przypadkowo dowiaduje się prawdy o wspólnej przeszłości z Parkerem, ale mówi załamanemu Peterowi, że nie odwzajemnia jego uczuć, bo zwyczajnie go nie zna. Potem zaprasza go jednak do swojego mieszkania, które dzieli wraz z Nedem, i wydaje się, że jest na dobrej drodze, aby ponownie poczuć coś do Pajączka.

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Co oznacza scena po napisach "Spider-Mana: Całkiem nowy dzień"? Parker wyleci w kosmos

Wątek niepamiętania Petera nie zostaje więc oficjalnie rozwiązany, co już samo w sobie mogłoby sugerować kontynuację, choć Marvel zapowiadał, że to ostatni "Spider-Man" z Hollandem, a sam aktor wyraził chęć przekazania pałeczki kolejnemu aktorowi, Największa wskazówka dotycząca przyszłości Spider-Mana pojawia się jednak dopiero po napisach.

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Wcześniej dowiadujemy się, że Ned stworzył aplikację pozwalającą śledzić położenie Spider-Mana. W scenie po napisach Spidey Tracker ponownie próbuje zlokalizować bohatera, ale zamiast wskazać którąś z ulic Nowego Jorku, mapa zaczyna się coraz bardziej oddalać. Najpierw od miasta, potem od Ziemi. W końcu okazuje się, że Peter znajduje się... w kosmosie. Chwilę później na ekranie pojawia się komunikat: "Spider-Man powróci".

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Marvel nie zdradza jednak, gdzie dokładnie znajduje się bohater ani w jakiej produkcji zobaczymy go następnym razem. Tom Holland nie został dotychczas oficjalnie ogłoszony jako członek gigantycznej obsady "Avengers: Doomsday", w której spotkają się Avengers, Fantastyczna Czwórka, Thunderbolts i X-Meni. Nie oznacza to oczywiście, że Spider-Mana tam nie będzie – Marvel nieraz ukrywał przed widzami niespodzianki do samej premiery.

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Drugą możliwością jest "Avengers: Secret Wars". Komiks łączy bohaterów i światy z różnych zakątków multiwersum na planecie-składance Battleworld, dlatego kosmiczna podróż Petera miałaby tutaj sens. Tym bardziej że właśnie "Secret Wars" ma być kulminacją obecnej sagi MCU. To również film, który potencjalnie mógłby ponownie połączyć Hollanda z poprzednimi Spider-Manami, Tobeyem Maguire'em i Andrew Garfieldem, którzy pojawili się w "Bez drogi do domu".