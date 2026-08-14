13 filmów, seriali i nie tylko. Na weekend będą w sam raz Fot. materiał prasowy. Montaż: naTemat

Nie masz planów na weekend? W tę sobotę i niedzielę możesz poświęcić się w całości popkulturze. Na duży ekran trafił właśnie film z Anne Hathaway i Ewanem McGregorem, który zagraniczni krytycy nazywają najlepszą produkcją o dinozaurach po "Parku Jurajskim". Na tym nie kończą się tytuły warte twojej uwagi.

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W weekend można robić wiele rzeczy, ale można też spędzić go na delektowaniu się popkulturą. Polecamy 5 seriali, 4 filmy, 2 gry, 1 muzyczny album oraz 1 książkę, z którymi warto spędzić najbliższą sobotę i niedzielę.

Podajemy jedynie platformy, na których wybrane przez nas tytuły są dostępne w ramach abonamentu.

5 seriali na weekend

Bo nie ma nic lepszego w weekend niż dobra telewizja. Przypomnijmy, że Polacy oglądają streamingi na potęgę.

1. Moja wspaniała kariera (2026)

"Moja wspaniała kariera" jest sześcioodcinkową adaptacją powieści australijskiej pisarki Miles Franklin, która skupia się na losach Sybylli Melvyn, początkującej pisarki ze wsi. Dziewczyna pragnie niezależności, co kłóci się z oczekiwaniami jej rodziny i reszty społeczeństwa (a to XIX wiek). Na horyzoncie pojawia się jeszcze widmo gorącego romansu, które wprowadzi do jej życia niemałe zamieszanie. W 1979 roku powstała filmowa ekranizacja z Judy Davis ("Projektantka") i Samem Neillem ("Park Jurajski")

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Netflix

2. Reacher (4. sezon)

"Reacher" to serial sensacyjny Prime Video, który jest oparty na bestsellerowej serii powieści Lee Childa. Na pierwszym planie mamy Jacka Reachera, byłego majora żandarmerii wojskowej o niezwykłej inteligencji i fizycznej sile, który przemierza Stany Zjednoczone, rozwiązując zagadki kryminalne i walcząc z bezprawiem. Tytułową postać powierzono Alanowi Ritchsonowi ("Wybryk").

Prime Video

3. Zawód: Amerykanin (2013-2018)

Matthew Rhys ("Wdowia zatoka") i Keri Russell ("Dyplomatka") to para, którą w serialu "Zawód: Amerykanin" ogląda się z czystą rozkoszą. Są lata 80. XX wieku. Ostatnie podrygi zimnej wojny. Philip i Elizabeth Jenning działają na rzecz KGB, udając wzorowe amerykańskie małżeństwo. Ich szpiegowska tożsamość powoli zaczyna się sypać. Dzieło Joe Weisberga, byłego oficera CIA, to telewizja najwyższej jakości.

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Disney+

4. Dickinson (2019-2021)

Emily Dickinson to amerykańska poetka, o której świat usłyszał dopiero po śmierci. Młodsza siostra artystki odkryła w zamkniętym na klucz kufrze 1775 wierszy jej autorstwa i rozpoczęła zaciętą walkę o to, by ktoś je wydał. Akcja liczącego trzy sezony serialu "Dickinson" rozgrywa się w XIX wieku w mieście Amherst w stanie Massachusetts. Główna bohaterka, grana przez Hailee Steinfeld ("Grzesznicy"), z rozbrajającą szczerością sprzeciwia się woli rodziców, którzy pragną zeswatać ją z obiecującym jegomościem. Nie bez powodu pisaliśmy, że Apple TV ma lepsze seriale od Netflixa.

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Apple TV

5. Buntowniczka Nell (2024)

XVIII-wieczna Anglii. Nell Jackson zostaje wrobiona w morderstwo. Od tej pory musi wieść życie przestępczyni. Pewnego dnia młoda dziewczyna i jej ukochane siostry spotykają na swojej drodze legendarnego ducha – Billy'ego Blinda – który wciąga je w spisek dużego kalibru. W brytyjskim serialu przygodowym z elementami fantastycznymi zagrali m.in. Louisa Harland ("Derry Girls"), Bo Bragason ("Sterling Point") i Nick Mohammed ("Ted Lasso"). To dowód na to, że algorytm Netfliksa uśpił Polaków, a najciekawsze tytuły bywają na innych platformach streamingowych.

Disney+

Alan Ritchson w serialu "Reacher". Fot. materiał prasowy

Dalsza część artykułu poniżej.

4 filmy na weekend

Wolisz filmy niż seriale? Mamy też coś dla ciebie.

1. Koniec ulicy Dębowej (2026)

Akcja filmu "Koniec ulicy Dębowej" Davida Roberta Mitchella zabiera widzów do Flowervale, fikcyjnej dzielnicy Detroit. Jest rok 1982. Przy Oak Street mieszka nieszczęśliwa rodzina Plattów. Ojciec stracił pracę i dorabia potajemnie jako dostawca pizzy, a matka zaczyna pisać powieść o kobiecie, która marzy o opuszczeniu swojego męża i dzieci. W tym samym czasie na przedmieściach dochodzi do niewyjaśnionych zjawisk. Okazuje się, że całe sąsiedztwo cofnęło się w czasie do prehistorii. W obsadzie m.in. Anne Hathaway ("Odyseja") i Ewan McGregor ("Trainspotting").

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Kino

2. Nie życzcie mi powodzenia (2026)

Sophie Birenbaum marzy o występach na Broadwayu. Uczennica liceum przygotowuje się właśnie do głównej roli w szkolnym musicalu "Waitress", ale sytuacja w rodzinie nie pozwala jej osiągnąć pełni szczęścia. Młodzieżowy film Netflixa porusza do łez i przypomina o tym, co jest najważniejsze w życiu. W "Nie życzcie mi powodzenia" widzimy m.in. Sunny Sandler ("Duże dzieci"), Melanie Lynskey ("Yellowjackets"), Maxa Greenfielda ("Jess i chłopaki") oraz Steve'a Buscemiego ("Zakazane imperium").

Netflix

3. The Florida Project (2017)

Za kamerą "Florida Project" stanął Sean Baker, zdobywca czterech Oscarów za komediodramat "Anora". W niezależnym filmie z 2017 roku podążamy za sześcioletnią Moonee, która mieszka razem z mamą w motelu nieopodal Walt Disney World. Dziecko patrzy na świat przez różowe okulary, nie zdając sobie w pełni sprawy z tego, że żyje w ubóstwie. Willem Dafoe ("Nosferatu") daje tutaj znakomity popis.

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CDA Premium, Polsat Box Go

4. Piknik pod Wiszącą Skałą (1975)

W 1975 roku Peter Weir – reżyser "Stowarzyszenia Umarłych Poetów" i "Truman Show" – stworzył oniryczne arcydzieło pod tytułem "Piknik pod Wiszącą Skałą". Dramat o grupie dziewcząt z elitarnej szkoły, które w święto zakochanych znikają bez śladu w pobliżu Woodend, powstał na kanwie powieści Joan Lindsay z 1967 roku. Senna atmosfera w połączeniu z pięknymi krajobrazami daje oszałamiający efekt.

TVP VOD, Canal VOD, Player

Ewan McGregor i Anne Hathaway w filmie "Koniec ulicy Dębowej". Fot. materiał prasowy

Dalsza część artykułu poniżej.

QUIZ: Czy poznasz oscarowy film po kadrze?

Quiz 1 / 17 Jak nazywa się ten film? W 1992 roku zdobył Oscara w najważniejszej kategorii. Fot. materiał prasowy Milczenie owiec Czerwony smok Przylądek strachu

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2 gry na weekend

W weekend wolicie poświęcić się graniu? Służymy podpowiedzią.

1. What Remains of Edith Finch (2017)

Edith Finch wsiada na pokład promu płynącego w kierunku wyspy Orcas, by po siedmiu latach nieobecności odwiedzić swój dom. Stara posiadłość na klifie była świadkiem wielu przedwczesnych zgonów. Bohaterka, która jest ostatnią członkinią rodziny Finch, uważa, że nad jej nazwiskiem ciążyła i wciąż ciąży straszliwa klątwa. Aby lepiej zrozumieć samą siebie, Edith postanawia przeżyć ostatnie chwile swoich krewnych.

PC (Windows), iOS, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S

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2. Pathologic 2 (2019)

Stepowe miasteczko nad rzeką Gorkhon. Chirurg Artemy Burakh wraca po latach w rodzinne strony, by na miejscu dowiedzieć się o śmierci swojego ojca i wybuchu śmiercionośnej epidemii. Mieszkańcy oskarżają go o ojcobójstwo i gdy tylko mogą, próbują go atakować. Jako gracz masz 12 dni, by odkryć prawdę o ostatnich wydarzeniach. Przeplatana teatralnymi wstawkami fabuła Pathologic 2 nie należy do najlżejszych.

PC (Windows), Xbox One, PlayStation 4

Kadr z gry Pathologic 2. Fot. materiał prasowy

1 album na weekend

Przygotowałyśmy też coś dla melomanów.

Lost Weekend , Phoebe Bridgers (2026)

Trzeci album studyjny Phoebe Bridgers – indiefolkowej piosenkarki, której emocjonująca twórczość rozszarpuje serca słuchaczy na strzępy – ukazał się w piątek (14 sierpnia). Krytycy muzyczni już okrzyknęli płytę "Lost Weekend" jednym z najbardziej emocjonujących krążków tego roku.

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1 książka na weekend

Weekend wolisz spędzić na czytaniu? Mamy dla ciebie książkową propozycję nie do odrzucenia – jedną z tych wciągających książek dla wszystkich, którzy twierdzą, że nie lubią czytać.

Shuggie Bain, Douglas Stuart (2021)