5 najważniejszych ról Hayden Panettiere Fot. materiały prasowe

Hayden Panettiere zmarła w wieku 36 lat. Amerykańską aktorkę możecie znać z kultowych seriali telewizyjnych, a nawet i z gry. Przypominamy jej pięć najważniejszych ról.

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5 najważniejszych ról Hayden Panettiere

Hayden Panettiere urodziła się 21 sierpnia 1989 roku w Palisades (Nowy Jork). Na ekranie zadebiutowała, gdy miała jedynie... 11 miesięcy. Wtedy chodziło tylko o reklamę zabawek, ale później Hollywood wchłonęło Hayden na dobre. W kolejnych latach widzowie mogli oglądać ją w serialu telewizyjnym "One Live to Live" czy w filmie "Tytani". Największą popularność przyniosła jej jednak rola w "Herosach".

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1. Herosi

Hayden Panettiere w serialu "Herosi". Fot. materiał prasowy

I to od tej produkcji zaczniemy. "Herosi" to popularny swego czasu serial, który opowiadał o grupie ludzi, którzy posiadają szczególne zdolności. Bohaterka tego tekstu zagrała w nim Claire Bennet, nastoletnią cheerleaderkę, która ma zaskakującą supermoc: jej ciało regeneruje się w niemal natychmiastowym tempie. To rola, która sprawiła, że niemal cały świat zakochał się w tej pięknej blondynce.

Gdzie obejrzeć? Netflix, SkyShowtime

2. Krzyk

Hayden Panettiere w filmie "Krzyk 4". Fot. materiał prasowy

W serii filmów "Krzyk" Panettiere wcieliła się w Kirby Reed. Po raz pierwszy jej postać pojawiła się w czwartej części "Krzyku", a po latach powróciła w "Krzyk VI". W pierwszym tytule jest najlepszą przyjaciółką Jill Roberts, która staje się celem ataku Ghostface'a. W kontynuacji zostaje agentką specjalną FBI z Atlanty, która zajmuje się śledztwem dotyczącym zabójcy.

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Jak pisaliśmy w naTemat, "Krzyk VI" był kolejnym świetnym slasher z Ghostface'em – brak Sidney nie pogrążył serii. Ze starej gwardii pojawiła się tylko Courteney Cox oraz właśnie Panettiere, jedna z ocalałych z "Krzyku IV". Jej powrót był jednym z mocniejszych punktów tej odsłony.

Gdzie obejrzeć? CDA Premium ("Krzyk 4")

Dalsza część artykułu poniżej.

3. Until Dawn

Hayden Panettiere w grze Until Dawn. Fot. materiał prasowy

Teraz nieco zaskakujący wybór: rola głosowa w grze Until Dawn. Hayden Panettiere wcieliła się tu w postać Samanthy "Sam" Giddings. Oprócz tego wzięła udział w sesji motion capture, która pozwoliła jak najlepiej oddać ruchy bohaterki. Giddings jest jedną z ośmiu głównych bohaterek i grywalnych postaci w grze, która uchodzi za jedną z najmroczniejszych w dziejach gamingu.

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Nie bez powodu produkcja Supermassive Games trafiła też do naszego zestawienia w naTemat: 6 gier, które przypominają filmy. Until Dawn fabułą nawiązuje do amerykańskich slasherów, ale losy grupy przyjacił odwiedzających Blackwood Mountain zależą wyłącznie od gracza, który może ocalić wszystkich albo powielić klasyczny topos "final girl". To najlepszy horror do grania z przyjaciółmi.

Gdzie zagrać? PC (Windows), PlayStation 4, PlayStation 5

4. Nashville

Hayden Panettiere w serialu "Nashville". Fot. materiał prasowy

I wreszcie serial "Nashville", w którym Hayden zagrała Juliette Barnes. Produkcja opowiada losy gwiazdy muzyki country, Rayny Jaymes (w tej roli Connie Britton), która zaczyna mieć coraz większe problemy w rywalizacji z młodszym pokoleniem artystów. Nagle wytwórnia składa jej "wymarzoną" ofertę: ma zagrać trasę koncertową ze wschodzącą gwiazdą. I właśnie tu pojawia się wspomniana Juliette.

Gdzie obejrzeć? Lionsgate+

5. Dziewczyny z drużyny 3

Hayden Panettiere w filmie "Dziewczyny z drużyny 3". Fot. materiał prasowy

Tym razem propozycja dla młodszych widzów. Szczególnie tych, którym marzył się zawsze choćby semestr w amerykańskiej szkole. Popularna Britney Allen przeprowadza się z rodziną z Pacific Vista do Crenshaw Heights. I szybko okazuje się, że nie do końca potrafi wpasować się w nowe otoczenie. Zaczyna więc walczyć o akceptację równieśników i odzyskanie dawnego, towarzyskiego blasku.