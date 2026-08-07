13 rzeczy na weekend: seriale, filmy i więcej. Zarwiesz noc nie tylko przy "1670"

Trzeci sezon "1670" i dużo, dużo więcej. Oto popkulturowe propozycje na weekend Fot. materiał prasowy / Netflix. Montaż: naTemat

Weekend zamierzasz spędzić przed telewizorem, z padem w ręku lub nad książką? W Weekendowniku Rozrywki naTemat polecamy najgorętsze hity kina i telewizji, a także perełki, które ukrywa streaming. Dla miłośników gier, muzyki i literatury też się coś znajdzie. W ostatnich dniach króluje serial "1670", ale popkultura nie tylko nim żyje.

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W weekend można robić wiele rzeczy, ale można też spędzić go na delektowaniu się popkulturą. Polecamy 5 seriali, 4 filmy, 2 gry, 1 muzyczny album oraz 1 książkę, z którymi warto spędzić najbliższą sobotę i niedzielę.

Podajemy jedynie platformy, na których wybrane przez nas tytuły są dostępne w ramach abonamentu.

5 seriali na weekend

Bo nie ma nic lepszego w weekend niż dobra telewizja. Przypomnijmy, że Polacy oglądają streamingi na potęgę.

1. 1670 (3. sezon)

Witajcie z powrotem w Adamczysze, gdzie Jan Paweł przeżywa kryzys związany ze stratą dowodu na swoje szlachectwo. W trzecim sezonie "1670" główny bohater musi udowodnić sobie, rodzinie i ojczyźnie, że jest prawdziwym homo sarmatusem. W hicie stylizowanym na mockument znów zagrali m.in. Bartłomiej Topa ("Drogówka"), Katarzyna Herman ("Oszukane"), Martyna Byczkowska ("Absolutni debiutanci") i Michał Sikorski ("Freestyle"). Naszym zdaniem na "1670" warto było czekać.

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Netflix

2. Sterling Point (2026)

"Sterling Point" jest młodzieżowym hitem tego lata. Annie i jej brat bliźniak są wychowywani samotnie przez adopcyjnego ojca. Pieniędzy im nie brakuje. Pewnego dnia rodzeństwo dowiaduje się o śmierci dziadka od strony mamy, który zapisał im w testamencie zrujnowany dom na malowniczej wyspie w Kanadzie. Produkcja "coming of age" stworzona przez Megan Park ("Następstwa") może pochwalić się postaciami z krwi i kości, intrygującymi zagadkami i przede wszystkim dobrym scenariuszem.

Prime Video

3. Sto lat samotności (2. sezon)

Do biblioteki Netflixa powróciła adaptacja powieści "Sto lat samotności" Gabriela Garcii Márqueza, która uchodzi za jedno z najwybitniejszych dzieł w kanonie literatury iberoamerykańskiej. Losy braci bliźniaków, José Arcadia Drugiego i Aureliano Drugiego, powoli zaczynają się od siebie oddalać. W wiosce Macondo pułkownik Aureliano Buendía powtórnie przejął dowodzenie.

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Netflix

4. Norsemen (2016-2020)

Co powiecie na to, by "1670" o polskiej szlachcie zamienić na komedię o wikingach? "Norsemen" zabiera widzów do VIII-wiecznej Norwegii, a konkretnie do wioski Norheim, która popada w konflikty z innymi osadami w okolicy. Rzymski niewolnik próbuje przekonać Nordów do podjęcia działań, które pozwolą ich kulturze przeżyć renesans. To niestety walka z wiatrakami.

Netflix

5. Nasza bandera znaczy śmierć (2022-2023)

"Wygląda jak komedia o piratach, ale to najbardziej uroczy serial o poszukiwaniu siebie i późnym coming oucie, jaki widziałam. Taika Waititi i Rhys Darby tworzą cudowny duet, a całość balansuje między absurdalnym humorem a wzruszającą historią o miłości i tożsamości. Subwersywna opowieść i forma, która niby nie powinna działać, a działa doskonale" – tak o serialu "Nasza bandera znaczy śmierć" pisała w naTemat Ola Gersz.

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HBO Max

Bartłomiej Topa w serialu "1670". Fot. materiał prasowy

Dalsza część artykułu poniżej.

4 filmy na weekend

Wolisz filmy niż seriale? Mamy też coś dla ciebie.

1. Ostatni dom (2026)

"Ostatni dom" to thriller science fiction w reżyserii Louisa Leterriera ("Człowiek pies") śledzący losy czteroosobowej rodziny, która zostaje zamknięta we własnym domu. Okoliczności tego uwięzienia są – delikatnie mówiąc – niepokojące. Szyb w oknach nie da się zbić, drzwi też nie chcą wypaść z zawiasów, a na zewnątrz czai się tajemnicze zagrożenie. Obsadę poprowadzili Wagner Moura ("Tajny agent") i Greta Lee ("Poprzednie życie").

Netflix

2. Milcząca przyjaciółka (2025)

Za kamerą "Milczącej przyjaciółki" stanęła węgierska reżyserka Ildikó Enyedi ("Mój wiek XX"). Fabuła kręci się wokół rosnącego w Marburgu miłorzębu, który w ciszy obserwuje życie trzech, niepowiązanych ze sobą bohaterów. Film w sposób urzekający traktuje o nieuchronności czasu, związku człowieka z naturą, a także doświadczeniach, które zbliżają ludzi do siebie. W historycznym dramacie wystąpili m.in. Tony Leung Chiu-wai ("Ostrożnie, pożądanie") i Léa Seydoux ("Życie Adeli").

Mojeekino.pl

3. Wzgórze nadziei (2003)

W melodramacie "Wzgórze nadziei" Anthony Minghella ("Angielski pacjent") adaptuje książkę Charlesa Fraziera z 1997 roku, której akcja rozgrywa się w trakcie wojny secesyjnej. Zimna Góra (w Karolinie Północnej) jest świadkiem rodzącej się miłości między Adą Monroe a Inmanem. Para zostaje rozdzielona, gdy mężczyzna wyjeżdża na front, by walczyć po stronie Skonfederowanych Stanów Ameryki. Wkrótce żołnierz postanawia zdezerterować. Główne role zagrali Nicole Kidman ("Babygirl"), Jude Law ("Wróg u bram") i Renée Zellweger ("Dziennik Bridget Jones").

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Prime Video, Apple TV

4. Ludzkie dzieci (2006)

"Ludzkie dzieci" Alfonsa Cuaróna ("I twoją matkę też"), które były inspirowane prozą P.D. Jamesa, ukazują dystopijną wizję przyszłości, w której od prawie dwóch dekad na świecie nie urodziło się ani jedno dziecko. Były aktywista, a obecnie pracownik jednego z brytyjskich ministerstw postanawia załatwić dokumenty pewnej imigrantce. Okazuje się, że dziewczyna jest w ciąży. W filmie, który coraz częściej określany jest mianem proroczego, widzimy m.in. Clive Owen ("Bliżej"), Julianne Moore ("Motyl Still Alice") i Chiwetel Ejiofor ("Backrooms. Bez wyjścia").

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CDA Premium (subskrypcja), Prime Video (wypożyczenie)

Noah Alexander Sosnowski, Greta Lee, Riley Chung i Wagner Moura w filmie "Ostatni dom". Fot. materiał prasowy

Dalsza część artykułu poniżej.

QUIZ: Czy poznasz oscarowy film po kadrze?

Quiz 1 / 17 Jak nazywa się ten film? W 1992 roku zdobył Oscara w najważniejszej kategorii. Fot. materiał prasowy Milczenie owiec Czerwony smok Przylądek strachu

2 gry na weekend

W weekend wolicie poświęcić się graniu? Służymy podpowiedzią.

1. Bloodborne (2015)

Yharnam to trawione przez zarazę miasto będące miksem architektury gotyckiej z elementami charakterystycznymi dla epoki wiktoriańskiej. To tu gracz zaczyna swoją przygodę jako Łowca, który w trakcie nocy pełnej niebezpieczeństw musi odnaleźć tzw. Bladą Krew i przy okazji odkryć prawdę kryjącą się za plagą. Bloodborne jest trudną, lecz niezwykle wdzięczną grą Hidetaki Miyazakiego, która umiejętnie ożywia grozę rodem z twórczości H.P. Lovecrafta.

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PlayStation 4

2. Crusader Kings III (2020)

Stwórz średniowieczną dynastię, podbijając sąsiednie krainy, snując polityczne intrygi, przypieczętowując związki z innymi rodami i budując dobre lub złe stosunki z Kościołem. Crusader Kings III to gra z gatunku grand strategy wargame, która nie bierze jeńców. Zanim nauczysz się w nią grać, poniesiesz porażkę wiele razy.

PC (Windows, Linux), macOS, Xbox Series X/S, PlayStation 5

Kadr z gry Bloodborne. Fot. materiał prasowy

1 album na weekend

Przygotowałyśmy też coś dla melomanów.

Cacophony , Paris Paloma (2024)

Na debiutanckim albumie Paris Palomy – "Cacophony" – znajdziemy viralowy utwór "labour", który stał się pieśnią protestu (hymnem wkurzonych kobiet). W swojej twórczości brytyjska artystka pochyla się nad kondycją współczesnego świata i mizoginią, przyprawiając społeczne kwestie mitologią i fantastyką.

1 książka na weekend

Weekend wolisz spędzić na czytaniu? Mamy dla ciebie książkową propozycję nie do odrzucenia.

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Kiedyś były tu wilki , Charlotte McConaghy (2023)