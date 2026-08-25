Gilderoy miał mieć twarz Nicholasa Houlta, ale to już nieaktualne Fot. Kadr z "Harry'ego Pottera i Komnaty Tajemnic"

Gilderoya Lockharta w serialu "Harry Potter" miał zagrać Nicholas Hoult, ale już wiadomo, że nic z tego. Czarodziejskiego celebrytę przejmie Kit Harington. Nieoczekiwana zamiana? Bardzo. Zwłaszcza że trudno nie zadawać pytań o prawdziwy powód odejścia Houlta. Oficjalne wyjaśnienie oczywiście jest, ale widzowie nie za bardzo w nie wierzą. Wcale bym się nie zdziwiła, gdyby swoje zrobiła też potężna krytyka za udział w produkcji firmowanej przez kontrowersyjną J.K. Rowling.

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Jeszcze 12 sierpnia pisaliśmy w Rozrywce naTemat, że – jak podawało Variety – Nicholas Hoult zagra Gilderoya Lockharta w drugim sezonie serialu "Harry Potter". Chodzi o kultowego już czarodzieja z książek, który na drugim roku nauki Harry'ego objął stanowisko nauczyciela obrony przed czarną magią. Rozkochany w sobie celebryta był kawalerem Orderu Merlina Trzeciej Klasy i pięciokrotnym laureatem nagrody Najbardziej Czarującego Uśmiechu tygodnika "Czarownica". Zyskał sławę w świecie magii, ponieważ podstępnie przypisywał sobie pomysły innych uzdolnionych magów.

Hoult wydawał się idealnym Lockhartem. 36-letni Brytyjczyk zaczynał w "Był sobie chłopiec" u boku Hugh Granta, błyszczał w kultowych (i kontrowersyjnych) "Skins", a w ostatnich latach udowodnił, że jest utalentowanym aktorem, który nie boi się eksperymentować na planie.

"W jego filmografii znajdziemy mnóstwo ról, w których Hoult błyszczał jako aktor komediowy. Był hedonistycznym i aroganckim Piotrem III Romanow w serialu "Wielka" Tony'ego McNamary, w komedii grozy "Renfield" Chrisa McKaya grał chowańca Drakuli, któremu bardzo zależało na odcięciu się od toksycznego "pracodawcy" (dla tej roli jadł robaki na planie), a w "Supermanie" James Gunna stał się Lexem Luthorem – bezwzględnym, lecz absurdalnym w swym zachowaniu arcywrogiem tytułowego bohatera z Kryptonu" – wyliczała Zuzanna Tomaszewicz.

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"Znając talent brytyjskiego aktora i jego zamiłowanie do kampu, nowa interpretacja Gilderoya Lockharta może być jeszcze bardziej ekscentryczna od tej, którą widzieliśmy w "Harrym Potterze i Komnacie Tajemnic" Chrisa Columbusa" – podsumowała. Przypomnijmy, że w filmach furorę zrobił Kenneth Branagh, wybitny aktor i reżyser szekspirowski, laureat Oscara za scenariusz "Belfastu". Dorównanie mu nie będzie łatwą sztuką, ale Hoult miał na to duże szanse.

Kit Harington zagra Gilderoya Lockharta w serialu "Harry Potter". Nicholas Hoult rezygnuje

Niestety – Hoult Lockharta nie zagra. Variety podało w poniedziałek, że aktor zrezygnował z udziału w drugim sezonie "Harry'ego Pottera" z powodu konfliktu terminów. Podobno HBO nie było w stanie dopasować harmonogramu zdjęć do dwóch innych projektów, przy których pracuje obecnie aktor, dlatego zwolniono go z kontraktu. W jego miejsce niemal natychmiast wskoczył Kit Harington.

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Harington w świecie "Harry'ego Pottera" wcale nie jest nowy. Aktor znany przede wszystkim jako słynny Jon Snow z "Gry o tron" podkładał głos Lockhartowi w wydanych w ubiegłym roku pełnoobsadowych audiobookach "Harry'ego Pottera". Nie ukrywał, że świetnie się bawił. "To była naprawdę prosta decyzja, bo kocham tę postać" – mówił wówczas w rozmowie z Variety. Lockharta nazwał też jedną z najbardziej zabawnych ról, jakie można dostać w ramach takiego gościnnego występu. "To był oczywisty wybór" – podsumował.

Haringtona nie trzeba przedstawiać widzom HBO – to właśnie ta stacja dała mu rolę, która uczyniła go gwiazdą światowego formatu. Jon Snow stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych bohaterów kultowego serialu fantasy, a za swoją rolę 39-latek otrzymał dwie nominacje do Emmy.

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Po zakończeniu "Gry o tron" konsekwentnie próbował jednak wychodzić z cienia swojego melancholijnego, zmartwychwstałego bohatera. Wystąpił m.in. w widowisku Marvela "Eternals", serialu "Branża", historycznym "Spisku prochowym" i "Pompejach". Przed nim kolejne ciekawe projekty – m.in. "Opowieść o dwóch miastach" Charlesa Dickensa oraz horror "The Dreadful", w którym ponownie spotka się z Sophie Turner, czyli swoją serialową siostrą z Westeros.

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Czy poznasz, z której części "Harry'ego Pottera" pochodzi ten kadr?

Quiz 1 / 20 Na początek coś prostego. Którą część "Harry'ego Pottera" przedstawia zdjęcie? Fot. kadr z "Harry'ego Pottera" Harry Potter i Kamień Filozoficzny Harry Potter i Komnata Tajemnic Harry Potter i więzień Azkabanu Harry Potter i Czara Ognia

Czy pasuje na Lockharta? Na pewno to bardziej nieoczywisty wybór niż w przypadku Houlta, który lubi grać przerysowane postaci i idzie mu to świetnie. Harington wciąż kojarzy się z małomównym, wiecznie strapionym Jonem Snowem i w swojej karierze nie zaliczył zbyt dużo komedii. Jednak ma do nich dryg.

Dowód? "Siedem dni w piekle", absurdalny mockument o dwóch tenisistach, w którym wraz z Andym Sambergiem był głupawy i absolutnie przezabawny. Sprawdził się też jako prowadzący "Saturday Night Live" i pokazał swoją szarżującą stronę w "A Ghost Story for Christmas: Lot No. 249". No i świetnie poradził sobie już z Lockhartem w audiobooku, więc pozostaje trzymać kciuki, że w serialu "Harry Potter" odnajdzie swoją wewnętrzną charyzmę, pójdzie na całość i nie sprawi, że zatęsknimy za Branaghem.

Dlaczego Nicholas Hoult nie zagra w serialu HBO? Oficjalny powód jest, ale może chodzić o J.K. Rowling

Ale dlaczego właściwie Hoult odszedł z "Harry'ego Pottera"? Może faktycznie chodzi o zapchany kalendarz – gwiazdor "Skins" jest dziś jednym z najbardziej zapracowanych brytyjskich aktorów. Zagra chociażby w sequelu "Supermana", "Man of Tomorrow", w którym ponownie wcieli się w Lexa Luthora.

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Tyle że to wszystko wydarzyło się błyskawicznie. O angażu Houlta dowiedzieliśmy się 11 sierpnia, a już 13 dni później sprawa jest już nieaktualna. "Scheduling conflicts"? Może, zdarza się. Ale tak jak wielu widzów, mam spore wątpliwości, że właśnie o to chodzi. Średnio wierzę w oficjalną wersję.

Dlaczego? Bo obsada nowego "Harry'ego Pottera" od początku spotyka się z krytyką ze względu na J.K. Rowling. Autorka książek jest producentką wykonawczą serialu i od lat publicznie wypowiada się na temat osób transpłciowych w skandaliczny sposób. Do tego stopnia, że multum fanów bojkotuje serial, a członkowie obsady – jak nowy Albus Dumbledore Jon Lithgow czy Bel Powley, czyli ciotka Petunia – próbują wizerunkowo wybrnąć z tej niezręcznej sytuacji.

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Kiedy ogłoszono angaż Houlta, aktorowi błyskawicznie dostało się w sieci za udział w projekcie, który przyniesie transfobicznej Rowling kolejne korzyści finansowe i wizerunkowe. Część fanów była rozczarowana, niektórzy chcieli go wręcz "cancelować". Pojawiły się opinie, że "się sprzedał".