W weekend można wyjść do kina albo delektować się popkulturą na własnej kanapie Fot. materiał prasowy. Montaż: naTemat

Deszczowy weekend warto poświęcić na nadrabianie zaległości i odkrywanie nowości, jakie oferuje streaming. W Weekendowniku Rozrywki znajdziecie m.in. nową wersję legendarnego serialu sprzed kilkudziesięciu lat, film inspirowany życiem księżniczki Lei oraz grę twórców Baldur's Gate III. Oto 13 rzeczy, które naszym zdaniem naprawdę warto obejrzeć, posłuchać, przeczytać i ograć.

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Jeśli weekend zamierzacie spędzić na obcowaniu z popkulturą, mamy dla was idealne propozycje. Polecamy 5 seriali, 4 filmy, 2 gry, 1 muzyczny album oraz 1 książkę, z którymi warto spędzić najbliższą sobotę i niedzielę.

5 seriali na weekend

Bo nie ma nic lepszego w weekend niż dobra telewizja.

Na fali popularności "Yellowstone" Netflix postanowił stworzyć nową adaptację prozy Laury Ingalls Wilder, która pisała książki o wędrówce swojej rodziny przez Dziki Zachód. Wielu widzów z pewnością pamięta serial z lat 70. i 80. "Little House on the Prairie" z Michaelem Landonem w roli Charlesa Ingallsa, który stał się jedną z najbardziej kultowych produkcji familijnych w historii amerykańskiej telewizji.

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Netflix

2. Rok za rokiem (2019)

"Rok za rokiem" to dystopijny miniserial, który według wielu widzów przewidział przyszłość. W sześciu wciągających odcinkach poznajemy historię rodziny Lyonsów z Manchesteru, która obserwuje, jak Wielka Brytania stacza się w kierunku skrajnej prawicy. Pewnej nocy życie pracownika socjalnego Daniela i jego najbliższych wywraca się do góry nogami. W dziele Russella T. Daviesa ("Bo to grzech") wystąpili m.in. Rory Kinnear ("Czarne lustro"), Russell Tovey ("Być człowiekiem") i Emma Thompson ("Okruchy dnia").

CANAL+, CDA Premium

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3. Jeden dzień (2024)

"Jeden dzień" na podstawie powieści Davida Nichollsa jest zawieszony w powietrzu między komedią a dramatem. Historia Emmy i Dextera, którzy wywodzą się z dwóch różnych światów i pewnego dnia postanawiają się zaprzyjaźnić, została rozłożona na lata, dzięki czemu widzowie poznają bohaterów – ich pragnienia i obawy – nie w sposób przelotny, a dogłębny. W głównych rolach błyszczą Ambika Mod ("Będzie bolało") i Leo Woodall ("Polowanie na Golluma").

Netflix

4. Mildred Pierce (2011)

Adaptacja powieści Jamesa M. Caina z 1941 roku rozgrywa się w czasach największego kryzysu gospodarczego w historii kapitalizmu. Po krachu na giełdzie Mildred Pierce rozstaje się z mężem i otwiera w Glendale restaurację, która nieoczekiwanie odnosi sukces. Kobieta rozpaczliwie poszukuje miłości, jednocześnie starając się zdobyć szacunek swojej najstarszej córki. Rolę główną w miniserialu HBO powierzono niezastąpionej Kate Winslet ("Mare z Easttown").

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HBO Max

5. Potężna Dziewiątka (2025-)

"Potężna Dziewiątka" to siostra "Legendy Vox Machiny". Animowany serial fantasy przenosi na mały ekran sesje Dungeons & Dragons prowadzone przez Critical Role – grupę przyjaciół i profesjonalnych aktorów głosowych. "Witajcie w Wildemount, gdzie napięcia między Imperium Dwendalskim a Dynastią Kryn sięgają zenitu. Wojna dwóch potęg jest nieunikniona, tym bardziej że trzech łotrzyków wykradło właśnie z pałacu kryńskiej królowej święty relikt, który pozwala na reinkarnację" – pisaliśmy w naTemat. Na poszukiwania artefaktu zostaje wysłana grupa siedmiu nieudaczników.

Prime Video

Luke Bracey, Crosby Fitzgerald, Alice Halsey i Skywalker Hughes w serialu "Domek na prerii". Fot. materiał prasowy

4 filmy na weekend

Wolisz filmy niż seriale? Mamy też coś dla ciebie.

1. Pocztówki znad krawędzi (1990)

Aktorka Suzanne Vale wychodzi z odwyku po przedawkowaniu kokainy i silnych leków przeciwbólowych. Chcąc postawić swoją karierę z powrotem na nogi, przyjmuje rolę w niskobudżetowym filmie. Producenci mają jeden warunek: w czasie nagrań musi wprowadzić się do matki, by zachować trzeźwość. Scenariusz do filmu Mike'a Nicholsa napisała Carrie Fisher, księżniczka Leia z oryginalnej trylogii "Gwiezdnych wojen". W córkę i matkę wcieliły się Meryl Streep ("Wybór Zofii") i Shirley MacLaine ("Czułe słówka").

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Netflix

2. Pokuta (2007)

"Pokuta" to wyjątkowy dramat wojenny Joe Wrighta, który oferuje jeden z najlepszych zwrotów akcji w historii współczesnego kina. Pochodząca z bogatego domu Briony Tallis jest zafascynowana życiem miłosnym starszej siostry, Cecilii, w której kocha się syn gospodyni, Robbie. Pewnej nocy na terenie rodzinnej posiadłości dochodzi do napaści. Briony kłamie, doprowadzając do tragedii zakochanych. W obsadzie znaleźli się m.in. Keira Knightley ("Duma i uprzedzenie"), James McAvoy ("Brud") i Saoirse Ronan ("Lady Bird").

CANAL+, CDA Premium

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3. Wędrówka na północ (2025)

"Wędrówka na północ" w reżyserii Barta Schrijvera ("Human Nature") opowiada o dwóch przyjaciołach z dawnych lat, którzy przez miesiąc podróżują po szkockich Highlandach, by odbudować relację między sobą. W spokojnym dramacie trzecim bohaterem staje się natura, która ma terapeutyczną moc.

W kinach

4. Gdzie mieszkają dzikie stwory (2009)

Spike Jonze ("Ona") sięga po dziecięcą literaturę, by przyjrzeć się, jak rodzinne problemy wpływają na psychikę najmłodszych. Max – po kłótni z samotnie wychowującą go matką – ucieka z domu. Chłopiec trafia na wyspę, którą zamieszkują fantastyczne istoty. Okazuje się, że każdy ze stworów staje się uosobieniem targających dzieckiem emocji. W poruszającym filmie głosu "potworom" użyczyli m.in. James Gandolfini ("Rodzina Soprano"), Forest Whitaker ("Andor"), Paul Dano ("Aż poleje się krew") i Catherine O'Hara ("Sok z żuka").

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Apple TV, Prime Video

Max Records w filmie "Gdzie mieszkają dzikie stwory". Fot. materiał prasowy

2 gry na weekend

W weekend wolicie poświęcić się graniu? Służymy podpowiedzią.

1. Divinity: Original Sin II (2017)

Zanim powstało Baldur's Gate III, belgijskie studio Larian rozwijało oryginalny pomysł inspirowany papierowymi erpegami. Divinity: Original Sin II to druga część izometrycznej serii gier RPG. Wcielamy się w niej w postać obdarzoną zakazaną mocą Źródła, która musi uciec z więzienia Fort Joy. Każda nasza decyzja wpływa na losy pozostawionej w rozsypce krainy Rivellon.

PC (Windows), PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, macOS

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2. South of Midnight (2025)

South of Midnight bawi się kulturą ludową głębokiego południa Stanów Zjednoczonych, a także animacją poklatkową. Po przejściu huraganu 5. kategorii Hazel Flood traci dom, a jej matka ginie bez śladu. Dziewczyna zyskuje moc Tkaczki, która stanowi pomost między planem rzeczywistym a zaświatami. Protagonistka musi wykorzystać magiczne zdolności, by ocalić najbliższą jej osobę.

PC (Windows), Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2, PlayStation 5

Kadr z gry South of Midnight. Fot. materiał prasowy

Dalsza część artykułu poniżej.

1 album na weekend

Przygotowałyśmy też coś dla melomanów.

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Noah Kahan, The Great Divide (2026)

W czwartym albumie studyjnym "The Great Divide" Noah Kahan śpiewa o przepaści między dotychczasowym życiem w małym miasteczku w Nowej Anglii a wielką sławą, którą zdobył m.in. za sprawą płyty "Stick Season". Jego folkowa muzyka porusza do łez, sprawiając, że słuchacze nie czują się samotni w swej tęsknocie, smutku i zagubieniu.

1 książka na weekend

Weekend wolisz spędzić na czytaniu? Mamy dla ciebie książkową propozycję nie do odrzucenia.

Czarny język, Christopher Buehlman (2022*)

* pierwsze wydanie w Polsce